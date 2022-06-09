В Новосибирске ищут водителя, утопившего каршеринговый автомобиль в яме

Водитель бросил машину в яме и скрылся. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске ищут водителя, утопившего каршеринговый автомобиль в котловане. Произошло это рано утром в четверг, 9 июня. Неизвестный при неизвестных обстоятельствах утопил автомобиль и скрылся. Теперь водителя разыскивают.
— За оставление места ДТП водителю грозит лишение права на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток, — рассказали в городском ГИБДД.
Напомним, что похожая авария произошла на Родниках. Там иномарка слишком разогналась, не вписалась в поворот и, протаранив бетонное ограждение, вылетела в строительную яму.
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