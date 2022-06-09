В Новосибирске парень на электросамокате сбил 12-летнего мальчика

В Новосибирске парень на электросамокате сбил подростка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске парень на электросамокате сбил подростка. Инцидент произошел на тротуаре на улице проспект Карла Маркса.

— В 15:45 20-летний парень без водительских прав на электросамокате мощностью 350 Вт ехал по тротуару по улице проспект Карла Маркса в сторону улицы Космическая. Напротив дома № 33 он сбил бежавшего ему навстречу 12-летнего мальчика, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего подростка доставили в больницу для уточнения травм. А в ГАИ напомнили, что электросамокаты мощностью более 0, 25 кВт и менее 4 кВт считаются мопедом. А значит, чтобы ездить на них, необходимо иметь водительские права, как минимум категории М.

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