В Новосибирске парень на электросамокате сбил 12-летнего мальчика

В Новосибирске парень на электросамокате сбил подростка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске парень на электросамокате сбил подростка. Инцидент произошел на тротуаре на улице проспект Карла Маркса.
— В 15:45 20-летний парень без водительских прав на электросамокате мощностью 350 Вт ехал по тротуару по улице проспект Карла Маркса в сторону улицы Космическая. Напротив дома № 33 он сбил бежавшего ему навстречу 12-летнего мальчика, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего подростка доставили в больницу для уточнения травм. А в ГАИ напомнили, что электросамокаты мощностью более 0, 25 кВт и менее 4 кВт считаются мопедом. А значит, чтобы ездить на них, необходимо иметь водительские права, как минимум категории М.
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