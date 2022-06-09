В Новосибирске загорелся двухэтажный дом на улице Королева

В Новосибирске на улице Королева 17А загорелось двухэтажное здание. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске на улице Королева 17А загорелось двухэтажное здание. Как пояснили в областном МЧС, постройка не эксплуатировалась.

— Пожарные расчеты выехали на место в 18:32. По оперативной информации, в ЧП никто не пострадал, — пояснили в ведомстве.

На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что пламя вырывается из открытых дверей здания. Как позже сообщили в МЧС, открытое горение было ликвидировано в 19:19.

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