В Новосибирске рядом с Толмачевским шоссе построят приют для животных

Все необходимые условия создадут и для тех животных, которые по тем или иным причинам останутся в приюте до конца своей жизни. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске нашли землю под строительство приюта для животных. Участок площадью в 2 гектара находится в промзоне и прилегает к Толмачевскому шоссе. На его территории много деревьев и различных кустарников, большинство которых срубят, однако оставят часть по периметру. В дальнейшем там организуют зону выгула.

— Пропускная способность приюта позволит стерилизовать, чипировать, прививать, возвращать на волю или находить новый дом примерно для 4 – 4,5 тысяч животных в год. Также все необходимы условия создадут и для тех животных, которые по тем или иным причинам останутся в приюте до конца своей жизни, — рассказали в мэрии города.

На днях в горсовете состоялась презентация проекта будущего приюта. По планам на его территории расположатся хозблок, вольеры, карантинная, зона выгула и администрация, кроме того, оставят место для дальнейшей перспективной застройки. Также внутри приют устроят так, чтобы было специальное помещение для занятий с детьми, которых будут учить гуманному отношению к животными. Кроме того, на территории приюта смогут устраивать выставки-раздачи и другие мероприятия.

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