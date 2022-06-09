В Новосибирске парень с питоном стал звездой детской площадки на Первомайке

Заводчик змей стал лучшим другом детей во дворе. Фото: группа «Весенний» микрорайон. новости, события, люди» «ВКонтакте»

В Новосибирске парень выгуливает питона на детской площадке – дети в восторге. Очевидцы выложили фото в сообществе ««Весенний» микрорайон. новости, события, люди» «ВКонтакте».

Местные жители рассказали, что молодой человек разводит в квартире змей и часто появляется с питомцами во дворе дома по улице Заречная, 37.

- Отличный парень и очень приятный питон. Никаких денег он за фото с ним не берет. Змею даёт всем и погладить и потрогать. У детей счастье, всегда окружают его. Сама змейка безобидная и приятная, – поделилась подписчица.

Некоторые комментаторы стали критиковать хозяина змеи. Они утверждают, что из-за таких прогулок питон заболеет пневмонией. Другие боятся, что змея сбежит. Но большинство местных жителей на стороне заводчика:

- Детям гладить даёт своих питомцев, они и счастливы, - написала девушка.

- Я его знаю, хороший парень! и питона знаю тоже. Оба безобидные. А дома у него много других интересных питомцев!, – добавила сибирячка.

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