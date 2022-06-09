В Новосибирске судят лихача на «Чейзере», из-за которого пострадала семейная пара

Молодой водитель признал вину, но не компенсировал ущерб Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске начали судить 28-летнего водителя, по вине которого пострадали двое супругов. ДТП произошло 10 октября 2020 года на улице Никитина.

По данным прокуратуры, виновник двигался на автомобиле Toyota Chaser, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем такси Kia Rio.

- В результате ДТП супруги получили тяжелые травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Водитель «Тойоты» полностью признал вину, пояснил, что избегал столкновения с другой машиной. Ущерб в досудебном порядке не возмещен, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.

Дело рассмотрели в Октябрьском районном суде.

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