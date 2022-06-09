Волонтеры спасли котят, брошенных под трактор под Новосибирском

Кошка с котятами в мешке попала под борону. Фото: группа "Animal_nsk" "ВКонтакте"// Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое новорожденных котят выжили, попав под трактор под Новосибирском. Волонтеры нашли им кошку-кормилицу в соцсетях.

Инцидент произошел 7 июня в одном из сельских районов Новосибирской области. Трактористы сеяли пшеницу и задели бороной черный мешок. Водитель трактора услышал писк и остановился.

Мужчина раскрыл мешок, внутри оказались кошка с пятью новорожденными котятами. Тракторист позвонил волонтерам, они забрали животных в ветклинику.

- Их забрали, повезли на лечение, но не успели. Три котенка и мама кошка скончались от полученных травм, – написали волонтеры группы Animal_nsk «ВКонтакте».

Зоозащитники опубликовали последние минуты жизни животных на видео. Новорожденным котятам стали срочно искать приемную маму-кошку. С помощью соцсетей ее нашли.

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