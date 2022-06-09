В Новосибирске будут судить мужчину, устроившего стрельбу у бара People's

Мужчину разыскивали с 2018 года, пока не нашли в декабре 2021 года под Москвой. Фото: МВД/Камера видеонаблюдения

В Новосибирске завершилось расследование дела об убийстве у бара People's, произошедшем в августе 2018 года. Тогда 31-летний мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета по компании молодых людей. Он ранил двоих, причем одного смертельно. И подался в бега.

— Ночью 11 августа 2018 возле бара People's обвиняемый повздорил с компанией молодых людей и выстрелил из травмата в голову одного из них. Далее мужчина начал стрелять по убегающим людям, ранив в спину еще одного человека, и скрылся с места преступления, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Через несколько дней 23-летний парень, получивший ранение в голову, скончался в больнице, второй же потерпевший выжил. А обвиняемый исчез. Стрелка объявили в международный розыск, а родственники и друзья погибшего назначили награду в миллионов рублей за любые сведения о нем.

По сообщению прокуратуры, о местонахождении стрелка ничего не было известно до декабря 2021 года, пока его не задержали под Москвой. Сейчас же дело мужчины направили в Новосибирский областной суд. Обвиняют его по целому ряду статей: за убийство, хулиганство и побои. Максимальное наказание, которое грозит мужчине — пожизненное лишение свободы. Свою вину стрелок так и не признал полностью, заявив, что оборонялся.

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