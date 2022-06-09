Все масштабные проекты в Новосибирске реализуют в срок

Город продолжает развиваться. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил на общем собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в Иркутске. Он рассказал о том, как будет развиваться город.

- Нельзя сказать, что санкции не сказываются на муниципалитетах – сказываются, мы все это чувствуем. Но и опыт решения некоторых проблем у нас есть. Например, когда произошел скачок цен на продовольственные товары, мы стали проводить еженедельные ярмарки выходного дня, чтобы обеспечить жителей необходимыми товарами по приемлемым ценам. Мы не должны допустить снижения уровня жизни горожан, для муниципалитета это важная задача, - заявил глава столицы Сибири.

Анатолий Локоть подчеркнул, что города находятся в непростых экономических условиях: усилилась инфляция, появились трудности у строительной отрасли из-за роста цен на стройматериалы. Но приоритеты в работе муниципалитета не изменились: это обеспечение бесперебойной работы городского хозяйства, поддержка экономики, сохранение устойчивости бюджета города. Все начатые инфраструктурные объекты муниципалитет планирует завершить в срок.

- От этого будет зависеть не только развитие наших городов, но и дальнейшая поддержка федерального центра. Поэтому мы продолжаем строительство новой станции метро, следим, чтобы не было проблем с финансированием и поставкой материалов. Сейчас готовность станции – 75 %. Работы должны завершиться летом», – пояснил глава Новосибирска. Он также добавил, что новая станция – только часть большого инфраструктурного комплекса вокруг ледовой арены, построить которую планировали к молодежному чемпионату мира по хоккею. Отмена международных соревнований не повлияет на сроки сдачи объекта.

В этом году отремонтируют более 200 городских дворов. А еще город уже получил 140 новых автобусов, еще 50 автобусов поступят в этом году.

- Никакие ограничения или отмены крупных мероприятий не повлияют на наши планы завершить начатые масштабные проекты и продолжить развитие городской инфраструктуры. Создание комфортной городской среды остаётся безусловным приоритетом. Знаковым событием станет установка стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» и благоустройство площади Калинина, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.