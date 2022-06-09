Под Новосибирском агрессивная хаски порвала маленькую собаку на глазах у ребёнка. Фото: предоставлено Мариной.

В рабочем посёлке Ордынское под Новосибирском агрессивная хаски напала на маленькую собаку на глазах у 9-летней девочки. Об инциденте КП-Новосибирск рассказала мама ребёнка.

– 4 июня мы с дочерью и нашим питомцем были на территории школы на улице Западной. Внезапно прибежала эта хаски и чуть не покусала детей, которые там гуляли. После этого набросилась на нашу собачку. На глазах у моего ребёнка порвала ей живот, – поделилась с КП-Новосибирск сибирячка Марина.

По словам женщины, собачку они отбили. На асфальте остались следы крови.

Марина написала в соцсетях пост, в котором рассказала об агрессивной собаке. На него откликнулась хозяйка хаски.

– Она предложила компенсацию лечения собаки, я отказалась от этого. Лечение не так дорого, как дорого было бы потерять любимца семьи. Принесли извинения. Единственное, о чем я попросила, чтобы больше такого не было, – добавила Марина.

Хозяйка пса пояснила, что она была с ним в гостях. Собаку со двора якобы случайно выпустили строители, которые клали плитку.

На асфальте остались следы крови. Фото: предоставлено Мариной.

Марина уверена, такие псы опасны для окружающих, поэтому держать их нужно на привязи или в вольере.

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