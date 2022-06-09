В Новосибирской области определены победители Всероссийского голосования по благоустройству

В Новосибирской области завершилось голосование по выбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области завершилось голосование по выбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Во всех 14 населенных пунктах, принимавших участие в голосовании, определились объекты-победили, которые получат средства на благоустройство в 2023 году.

— Голосование по выбору объектов благоустройства завершилось, определились объекты-победители, на которые, согласно разработанным проектам, будут направлены средства федерального и областного бюджетов в 2023 году, — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В ежедневном режиме министерством проводился мониторинг хода голосования на единой платформе. В большинстве населённых пунктов лидеры голосования определились в первые дни и продолжали набирать голоса до 30 мая. Например, в Бердске из шести общественных пространств лидером сразу стал «Парк Победы», набравший в итоге 6027 голосов.

По данным министерства ЖКХ и энергетики, в целом наиболее активное участие в голосовании приняли жители рабочих поселков Сузун, Краснообск и Маслянино, а также городов Карасук, Куйбышев, Татарск и Тогучин. В Новосибирске проголосовало 23, 3 тыс. Человек. Подробные результаты голосования размещены на сайте министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

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