В Новосибирской области ожидаются грозы и высокая пожароопасность

Сильные грозы в регионе ожидаются 11 июня. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области в ближайшие пару дней ожидаются сильные грозы и высокая пожароопасность. Западно-Сибирский Гидрометцентр оценил уровень опасности как потенциальный.

— В пятницу, 10 июня, местами по региону сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Предупреждение действует до девяти часов вечера, — рассказали синоптики. — В суббота, 11 июня, местами ожидаются сильные грозы. Предупреждение будет действовать до полудня.

Напомним, что по последним данным Западно-Сибирского Гидрометцентра уже на следующей недели потеплеет до +30 градусов. Причем сначала жара придет в южные и юго-западные районы области, а потом распространится на весь регион.

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