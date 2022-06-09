В Новосибирской области ожидаются грозы и высокая пожароопасность

Сильные грозы в регионе ожидаются 11 июня.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирской области в ближайшие пару дней ожидаются сильные грозы и высокая пожароопасность. Западно-Сибирский Гидрометцентр оценил уровень опасности как потенциальный.
— В пятницу, 10 июня, местами по региону сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Предупреждение действует до девяти часов вечера, — рассказали синоптики. — В суббота, 11 июня, местами ожидаются сильные грозы. Предупреждение будет действовать до полудня.
Напомним, что по последним данным Западно-Сибирского Гидрометцентра уже на следующей недели потеплеет до +30 градусов. Причем сначала жара придет в южные и юго-западные районы области, а потом распространится на весь регион.
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