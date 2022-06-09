Ремонт Октябрьского путепровода начался после прокурорской проверки в Новосибирске

Ремонтные работы начались через три дня после прокурорской проверки. Фото: Прокуратура НСО
После жалоб новосибирцев на повреждение пешеходной зоны Октябрьского путепровода, прокуратура устроила проверку и приняла соответствующие меры. Речь идет об участке вблизи дома №9 по улице Сибревкома. Там образовалась огромная яма по ширине тротуара. И если днем ее легко заметить и обойти, то ночью ситуация усложняется.
— Проверкой были вскрыты дефекты дорожного полотна тротуара в зонах деформационных швов сооружения. В целях недопущения нарушения законодательства прокурор Новосибирской области Яков Хорошев 6 июня объявил директору муниципального казенного учреждения «Гормост» предостережение, — рассказали в региональной прокуратуре.
И вот спустя три дня в четверг, 9 июня, рабочие начали менять асфальт в дефектной зоне. Они срезали старый слой асфальтобетона и подогнали технику, чтобы заменить его на новый. Причем, весь процесс прокуратура обязалась проконтролировать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирцы пожаловались на разрушенную пешеходную зону на Октябрьском путепроводе
Горожане уверены, из-за такого состояния дорожки могут пострадать люди (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер