Ремонт Октябрьского путепровода начался после прокурорской проверки в Новосибирске

Ремонтные работы начались через три дня после прокурорской проверки. Фото: Прокуратура НСО

После жалоб новосибирцев на повреждение пешеходной зоны Октябрьского путепровода, прокуратура устроила проверку и приняла соответствующие меры. Речь идет об участке вблизи дома №9 по улице Сибревкома. Там образовалась огромная яма по ширине тротуара. И если днем ее легко заметить и обойти, то ночью ситуация усложняется.

— Проверкой были вскрыты дефекты дорожного полотна тротуара в зонах деформационных швов сооружения. В целях недопущения нарушения законодательства прокурор Новосибирской области Яков Хорошев 6 июня объявил директору муниципального казенного учреждения «Гормост» предостережение, — рассказали в региональной прокуратуре.

И вот спустя три дня в четверг, 9 июня, рабочие начали менять асфальт в дефектной зоне. Они срезали старый слой асфальтобетона и подогнали технику, чтобы заменить его на новый. Причем, весь процесс прокуратура обязалась проконтролировать.

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