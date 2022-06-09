В Новосибирске Urent пожаловался в прокуратуру на ГИБДД

В компании заявили, что для управления их самокатами права не нужны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания Urent, которая организует прокат электросамокатов в Новосибирске, пожаловалась в прокуратуру на действия ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе кикшеринга.

— Кикшеринг Urent подал жалобу в прокуратуру Новосибирской области. Мы попросили проверить действия сотрудников ГИБДД Новосибирска. Электросамокаты OKAI ES 100 не относятся к категории «мопед». Их максимальная мощность не превышает 0,25 кВт. Кроме того, наши электросамокаты не развивают скорость более 25 км/ч. Поэтому их нельзя сравнивать с мопедами, — заявили в компании.

В пресс-службе добавили, что для управления их самокатами права не нужны.

— Экспертизу самокатов проводили АНО «Лаборатория Судебных Экспертиз», а также эксперты Московского автомобильно-дорожного института. Никаких нарушений не выявили, — уточнили в «Юренте».

По словам представителей Urent, в Госавтоинспекции ссылались на заключение специалиста ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирскои области, который провел анализ на основании информации из интернета. Реальные данные при этом якобы не учитывались.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске сотрудники ГИБДД оштрафовали около 20 водителей электросамокатов.

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