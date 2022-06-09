Названы сроки публикации результатов ЕГЭ в Новосибирской области

17 июня 11-классники узнают результаты ЕГЭ по русскому языку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рособрнадзор опубликовал федеральный график результатов ЕГЭ. Однако даты могут отличаться по регионам. Например, судя по графику, результаты по литературе, химии и географии должны были опубликовать не позднее 10 июня, однако 11-классники Новосибирской области узнали свои баллы на два дня раньше — 8 июня.

Посмотреть же результаты можно на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.

— Результаты по русскому языку появятся не позднее 17 июня, по базовой и профильной математике — не позднее 20 июня, по истории и физике — не позднее 22 июня, по обществознанию — не позднее 24 июня, по биологии — не позднее 29 июня, по иностранным языкам — не позднее 4 июля, по информатике и ИКТ — не позднее 4 июля для тех, кто сдаст экзамен 20 июня, и не позднее 6 июля для тех, кто сдаст 21 июня, — указано в официальном графике.

Ранее КП-Новосибирск писала, что основной этап ЕГЭ стартовал 26 мая. Первыми экзамен писали 11-классники, которые выбрали литературу, химию и географию. Самый последний экзамен пройдет 2 июля — это резервный день, в который можно сдать ЕГЭ по любому предмету кроме информатики.

Также напомним, что нередки случаи удаления с экзамена. Так, например, с ЕГЭ по базовой математике удалили 12 человек по всей стране. Причем, в это число не вошел ни один выпускник из Новосибирской области.

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