В Новосибирске эвакуировали два автомобиля мобильной заправки

На владельцев заправок составили протоколы об административных нарушения.

В Новосибирске изъяли два незаконно торгующих топливом автомобиля, а на владельцев составили протоколы. Один из них эвакуатор забрал в Калининском районе с улице Макаренко, второй — в Дзержинском районе с проспекта Дзержинского. Причем один из владельцев несколько часов не хотел расставаться со своим авто.

— Собственник автомобиля по продаже топлива на улице Макаренко семь часов сопротивлялся эвакуации своей машины. Он отказывался подчиняться требованию сотрудников УМВД. Свою машину владелец покинул только ближе к ночи. После чего ее удалось эвакуировать, — рассказали в мэрии.

Напомним, что впервые мобильные заправки заметили летом 2021 года. С тех пор около двух раз в неделю администрация городских районов вместе с полицией проводят рейды и изымает незаконные заправки.

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