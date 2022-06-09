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Общество9 июня 2022 9:02

В Новосибирске эвакуировали два автомобиля мобильной заправки

Один из владельцев заправки семь часов не хотел отдавать свое авто
Надежда КАСЬЯНОВА
На владельцев заправок составили протоколы об административных нарушения.

На владельцев заправок составили протоколы об административных нарушения.

В Новосибирске изъяли два незаконно торгующих топливом автомобиля, а на владельцев составили протоколы. Один из них эвакуатор забрал в Калининском районе с улице Макаренко, второй — в Дзержинском районе с проспекта Дзержинского. Причем один из владельцев несколько часов не хотел расставаться со своим авто.

— Собственник автомобиля по продаже топлива на улице Макаренко семь часов сопротивлялся эвакуации своей машины. Он отказывался подчиняться требованию сотрудников УМВД. Свою машину владелец покинул только ближе к ночи. После чего ее удалось эвакуировать, — рассказали в мэрии.

Напомним, что впервые мобильные заправки заметили летом 2021 года. С тех пор около двух раз в неделю администрация городских районов вместе с полицией проводят рейды и изымает незаконные заправки.

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