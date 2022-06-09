В Новосибирской области похоронили снайпера, награжденного орденом Мужества

С погибшим простились 2 июня. Фото: «Новосибирск скорбит».

В Здвинском районе простились с 22-летним Кириллом Куринным, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщили администрации Цветниковского сельсовета. — Куринный Кирилл Алексеевич родился 16 июля 1999 года в селе Цветники. Обучался в школе до 2017 года, учился хорошо, затем поступил в СибГУТИ. 20 ноября 2020 был призван на срочную военную службу. Через полгода продолжил служить по контракту в Калининградской области в городе Гусев. По воинской специальности — снайпер. Награжден орденом Мужества посмертно, — сообщили КП-Новосибирск в администрации сельсовета. Снайпер погиб 20 мая. Похоронили его 2 июня на кладбище родного села.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер