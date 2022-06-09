Власти Новосибирской области прокомментировали покупку VPN для бердской больницы за 530 тысяч рублей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Власти Новосибирской области объяснили, зачем бердской больнице нужен VPN за 530 тысяч рублей. Комментарий по этому поводу предоставили в Минцифры региона.
– Услуги VPN предназначены исключительно для защиты информации. Специалисты минцифры подчеркнули, что тип VPN, о котором идет речь в публикациях, используется для объединения филиалов одной организации в единую сеть передачи данных с помощью сети внешнего провайдера связи, – говорится в сообщении Телеграм-канала правительства «Новосибирь».
В первую очередь VPN нужен для того, что информация передавалась по зщищенным каналам связи.
Власти подчеркнули, что покупаемый VPN не имеет ничего общего с тем, который используют для доступа к ресурсам в обход блокировок.
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