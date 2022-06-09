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Общество9 июня 2022 8:39

Власти Новосибирской области прокомментировали покупку VPN для бердской больницы за 530 тысяч рублей

По данным Минцифры, он нужен исключительно для защиты информации
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Власти Новосибирской области прокомментировали покупку VPN для бердской больницы за 530 тысяч рублей.

Власти Новосибирской области прокомментировали покупку VPN для бердской больницы за 530 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Новосибирской области объяснили, зачем бердской больнице нужен VPN за 530 тысяч рублей. Комментарий по этому поводу предоставили в Минцифры региона.

– Услуги VPN предназначены исключительно для защиты информации. Специалисты минцифры подчеркнули, что тип VPN, о котором идет речь в публикациях, используется для объединения филиалов одной организации в единую сеть передачи данных с помощью сети внешнего провайдера связи, – говорится в сообщении Телеграм-канала правительства «Новосибирь».

В первую очередь VPN нужен для того, что информация передавалась по зщищенным каналам связи.

Власти подчеркнули, что покупаемый VPN не имеет ничего общего с тем, который используют для доступа к ресурсам в обход блокировок.

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