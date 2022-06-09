Рядом с деревней под Новосибирском заметили медведицу с медвежатами. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Коченевском районе Новосибирской области заметили медведицу с медвежатами. Их сфотографировали и опубликовали кадры в соцсети.

– Мама-медведица с двумя медвежатами ходила в пятистах метрах от деревни Овчинниково в Коченевском районе, – написали в группе «Инцидент Новосибирск».

Подписчик сообщества призвал сибиряков быть осторожнее.

Ранее КП-Новосибирск писала, что еще одного косолапого заметили в Чулымском районе Новосибирской области. Он бойко бежал вдоль дороги со стороны села Куликовское.

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