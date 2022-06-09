Новосибирцев предупредили о неизвестном мужчине, который ворует бензин на «Родниках». Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска Александр Антощенко пожаловался на мужчину, который слил бензин с его автомобиля. О том, что горючего не хватает, сибиряк узнал не сразу.

- Это произошло ночью в среду, 8 июня. Неизвестный слил бензин с моего авто. Проблему заметил днем, когда поехал по делам. Увидел, что не хватает бензина. Заехал на заправку, и работник АЗС мне сказал, что отсутствует крышка заливной горловины, - рассказал КП-Новосибирск Александр. - После этого посмотрел записи с камеры домофона и нашел момент кражи.

На видео заметно, как неизвестный с помощью шланга переливает горючее к себе в канистру. Этим мужчина занимался около получаса.

Теперь житель Новосибирска собирается написать заявление в полицию.

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