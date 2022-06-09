Новосибирцев приглашают заниматься умной физкультурой в скверах

Спорт в скверах проходит утром.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Горожан приглашают позаниматься бесплатной интеллектуальной дыхательной гимнастикой в скверах Новосибирска. Проект «Здоровое утро, Новосибирск» от МАУ «Стадион» включает в себя скандинавскую ходьбу, дыхательную гимнастику, оздоровительную йогу, зарядки и другие спортивные занятия.
— В среднем одно занятие посещают более 150 человек. Упражнения можно выполнить с любым уровнем подготовки. Это не только дает энергию, но и служит профилактикой простуды, улучшает зрение и мелкую моторику, — рассказал инструктор МАУ «Стадион» Артём Валеев.
Занятия проходят в Театральном сквере по средам с 12.30 до 14.00 и в сквере им. Кирова по вторникам и четвергам с 10.00 до 11.30.
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