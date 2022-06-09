В Новосибирске электросамокат повесили на светофоре на перекрёстке. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 9 июня, новосибирцы заметили висящий на светофоре электросамокат. Они сфотографировали увиденное и опубликовали в сцосетях.

– Самокат повесили на светофоре, который расположен на перекрестке улиц Никитина и Панфиловцев, – пояснили в группе «Октябрьский район. Новосибирск».

Новосибирцы утверждают, это не первый случай такого обращения с электросамокатами на этой улице. Так, по их словам, на днях там было несколько инцидентов, когда сотрудники компании снимали электросамокаты с деревьев. Горожане назвали такие поступки издевательством над кикшеринговой компанией.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске автомобиль каршеринга утопили в глубокой луже.

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