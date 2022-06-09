В Новосибирске ищут дом котятам, которых выбросили умирать на трассу. Фото: «Дари добро приют для животных».

Новосибирские волонтёры ищут дом котятам, которых нашли в коробке на трассе. Кто-то выбросил их там на верную гибель.

– Котят в коробке на обочине дороги нашел мужчина. Он привез их на дачу. Но хозяева не могут их оставить, – уточнили зоозащитники группы «Дари добро приют для животных».

Жена сибиряка пояснила волонтёрам, что у них уже живут несколько животных, а также есть престарелая мама, за которой нужен особый уход. Поэтому у семьи нет возможности приютить и выкормить котят.

Малышам, которые чудом не погибли, срочно ищут дом. Если вы готовы забрать пушистиков, звоните по номерам: 8-913-920-70-13 или 8-952-948-67-87.

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