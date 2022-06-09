Фотографии с места крупного пожара в здании на Королёва в Новосибирске показали в МЧС. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В МЧС показали фотографии с места крупного пожара в здании на улице Королёва в Новосибирске. Утром 9 июня там загорелись матрасы на втором этаже.

Локализовать крупный пожар сотрудники МЧС смогли за час. Езе через 15 минут специалисты ликвидировали открытое горение на площади 500 квадратов.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Ранее сообщалось, что во время пожара двух людей отрезало дымом от выхода. Их эвакуировали с 5-го этажа при помощи лестницы. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

45 человек личного состава и 16 единиц техники реагировали на возгорание. Причины пожара установят дознаватели МЧС. Фото: ГУ МЧС по НСО.

– 45 человек личного состава и 16 единиц техники реагировали на возгорание. Причины пожара установят дознаватели МЧС, – добавили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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