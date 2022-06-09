Новосибирску передали 2 земельных участка для строительства развязки в Академгородке. Фото: Светлана Макеева

Новосибирск получил в муниципальную собственность 2 земельных участка для транспортной развязки в Академгородке. Об этом рассказали в пресс-службе территориального управления Росимущества в Новосибирской области.

– На участках разместят автомобильную дорогу и пешеходный тротуар от проектируемой остановочной платформы «Университетская» до пересечения улиц Жемчужной и Университетский проспект, – пояснили в управлении.

Когда проект реализуют, жители Академгородка смогут на электричке доезжать от Университета до центра города всего за 35 минут.

Вопрос передачи участков обсудили на заседании Президиума координационного совета при губернаторе Новосибирской области.

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