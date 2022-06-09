В Новосибирский театр оперы и балета могут вернуться иностранные артисты. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Иностранные артисты выразили желание вернуться в Новосибирский театр оперы и балета. Об этом КП-Новосибирск сообщил замдиректора НОВАТа Александр Савин.

- Пока рано говорить о том, что все иностранные артисты вернутся. Это вопрос индивидуальный. Все находится в стадии разговоров. Знаю, что одна артистка точно не приедет, так как ждет ребенка. Кто-то уже вернулся. Остальные говорят, что хотят снова присоединиться к труппе, - высказался Александр. – Конечно, мы всех с радостью примем. Они знают репертуар, спектакли.

В общей сложности НОВАТ покинули пять артистов.

- Число для театра не слишком серьезное, так как у нас в труппе больше 100 человек. Это не первой величины звезды, но мы всех своих артистов любим и ценим. Надеюсь, они смогут вернуться к любимому делу. Потому что, объективно говоря, в Европе и в Америке балетных трупп, которые могли бы профессионально заниматься классическим балетом, по пальцам пересчитать, - рассказал КП-Новосибирск Александр Савин.

Замдиректора НОВАТа добавил, что ситуация прояснится к началу июля, ближе к открытию нового театрального сезона. На данный момент труппа находится в отпуске, поэтому решение вопроса откладывается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер