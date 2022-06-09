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Умные вещи9 июня 2022 5:37

Клиенты Tele2 откроют доступ к своим гигабайтам

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил новую услугу «Общий интернет». Клиенты компании теперь могут открывать доступ к своему пакету гигабайтов другим пользователям
Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Tele2 запускает выгодные продукты для пользователей в рамках стратегии «Другие правила». С новой услугой «Общий интернет» абоненты оператора получили возможность раздавать трафик из своего пакета интернета другим клиентам. Опция доступна участникам программы «Выгодно вместе».

Организатор группы может открыть доступ к своему пакету гигабайтов сразу всем участникам или установить максимальный доступный лимит для каждого человека. Подключается новая услуга «Общий интернет» в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» во вкладке «Выгодно вместе». Стоимость услуги – 100 рублей в месяц. Пользоваться общим интернетом могут абоненты одного региона.

В рамках программы «Выгодно вместе» клиенты Tele2 объединяются в группы с друзьями, близкими и коллегами и получают скидку до 15% на ежемесячные платежи за связь. Для этого необходимо настроить «Автоплатеж» и своевременно вносить абонентскую плату за тариф. В рамках программы в группу можно объединить до пяти номеров.