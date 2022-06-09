Двух человек отрезало дымом от выхода на крупном пожаре на улице Королёва в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

В четверг, 9 июня, двух человек дымом отрезало от выхода на крупном пожаре в здании на улице Королёва, 40. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Два человека остались на пятом этаже отрезаны дымом. Были спасены при помощи автолестницы. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет, – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

По его словам, пожар случился на втором этаже здании, там горела текстильная продукция. В 10:44 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. На месте работают 8 единиц основной техники и 4 специальной.

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