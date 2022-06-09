В Новосибирске на улице Королёва загорелось здание. Фото: стоп-кадр.
В четверг, 9 июня, на улице Королёва в Новосибирске загорелось здание. Очевидцы сняли пожар на видео и опубликовали в соцсети.
– В здании № 40 на улице Королёва, на втором этаже начался пожар. Там располагается фирма по производству матрасов. По информации очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, – написали в паблике «АСТ-54».
К зданию прибыли пожарные расчёты.
– На втором этаже горят матрасы. Площадь пожара примерно 1000 квадратов. Информация уточняется, – прокомментировали ЧП в ГУ МЧС по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер