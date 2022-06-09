Новосибирского робота Николая «обучили» новым функциям. Фото: правительство НСО.

Разработчики усовершенствовали навыки робота Николая, благодаря которому можно записаться на прием к врачу, не выходя из дома. Новость появилась на сайте правительства Новосибирской области.

- Теперь Николай может одновременно записать вас к нескольким врачам. Услышав соответствующую команду, робот начнет последовательно назначать прием к нужным специалистам, - рассказали в правительстве. – Кроме того, Николай научился лучше распознавать фразы о дате и времени записи. Его электронный мозг понимает не только числа, но и слова «завтра», «послезавтра» и так далее.

Это еще не все. Николай начал понимать, когда нужно записать на прием не только звонившего, но и другого человека. Например, ребенка. Для этого достаточно сказать: «Мне еще нужно записать сына/дочь».

Напомним, робот отвечает на звонки по номеру 122. Также с ним можно пообщаться через чат-бот «Мое здоровье НСО».

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