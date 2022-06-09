Новосибирцы утопили в глубокой луже автомобиль каршеринга. Фото: "АСТ-54".
В четверг, 9 июня, в Новосибирске в глубокой луже затонула машина каршеринга. Информация об этом появилась в соцсети.
– Инцидент произошёл на улице Виталия Потылицына, рядом с домом №7/2. Автомобиль в луже утопили неизвестные, – уточнили в группе «АСТ-54».
На фото к посту видно, что машину практически полностью скрыло водой. А рядом с котлованом, в котором затонуло авто, стояли ещё 2 машины каршеринга. И два человека рядом с ними.
Информация об обстоятельствах инцидента уточняется.
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