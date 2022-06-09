Пробки в Новосибирске на утро 9 июня 2022 года: сложно проехать по Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 9 июня 2022 года.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 9 июня 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Кроме того, движение затруднено по улице Широкой, проезду Энергетиков, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Новогоднюю. Блюхера, Советское шоссе. Сложно проехать по Ватутина, Котовского и Станиславского. Затруднено движение по Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Заторы на проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского.
На правом берегу пробки сковали улицы Большевистскую в сторону Речного вокзала, Никитина и Кирова. Также сложно проехать по Добролюбова, улицам Восход и Кирова.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 9 июня, достиг 6 баллов.
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