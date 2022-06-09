В новосибирском планетарии через телескоп сфотографировали галактику «Водоворот»

Сфотографировали галактику через телескоп. Фото: Большой новосибирский планетарий

В Новосибирском планетарии группа обучающихся из объединения «Практическая астрономия» сфотографировала галактику «Водоворот», находящуюся в созвездии Гончие псы. Сделан снимок был при помощи телескопа еще в мае.

— Галактика расположена на расстоянии 23 миллионов световых лет от Земли. Ее диаметр составляет около 100 тысяч световых лет, — сообщается в официальной группе планетария Вконтакте.

Галактика расположена на расстоянии 23 миллионов световых лет от Земли. Фото: Большой новосибирский планетарий

В планетарии также рассказали, что эта галактика — одна из самых красивых из тех, что доступны для любительского наблюдения в оптический телескоп.

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