В новосибирском планетарии через телескоп сфотографировали галактику «Водоворот»

Сфотографировали галактику через телескоп. Фото: Большой новосибирский планетарий
В Новосибирском планетарии группа обучающихся из объединения «Практическая астрономия» сфотографировала галактику «Водоворот», находящуюся в созвездии Гончие псы. Сделан снимок был при помощи телескопа еще в мае.
— Галактика расположена на расстоянии 23 миллионов световых лет от Земли. Ее диаметр составляет около 100 тысяч световых лет, — сообщается в официальной группе планетария Вконтакте.
Галактика расположена на расстоянии 23 миллионов световых лет от Земли. Фото: Большой новосибирский планетарий
В планетарии также рассказали, что эта галактика — одна из самых красивых из тех, что доступны для любительского наблюдения в оптический телескоп.
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