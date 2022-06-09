Новосибирская сотрудница ПДН, которую судят за халатность после убийства отчимом 6-летнего мальчика, устроилась работать в школу

Анна Головач работает в школе учителем истории и права. Фото: соцсети/Мария НОВИКОВА

В Новосибирске продолжается судебный процесс над бывшей сотрудницей полиции Анной Головач. Напомним, ее обвинили в халатности после гибели 6-летнего мальчика. Ребенка забили до смерти отчим и мать в поселке Кудряшовский. Побоями они заставляли мальчика учиться читать книжку. Как выяснилось позже, полицейские знали о неблагополучной семье. А сам мальчик даже просил, чтобы его забрали от родителей-извергов.

В среду, 8 июня, состоялось очередное судебное заседание по делу экс-полицейской, после чего судья объявил, что далее процесс будет закрытым.

Известно, что сейчас Анна Головач работает в школе учителем истории и права, воспитывает 9-летнего сына.

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