Руководитель новосибирской фирмы не выплатил налоги на 45 миллионов рублей

В Новосибирске директор фирмы-интернет провайдера не выплатил налоги на сумму более 45 миллионов рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирске директор фирмы-интернет провайдера не выплатил налоги на сумму более 45 миллионов рублей. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ.
— По версии следствия, в 2014-2017 годах директор фирмы, чтобы не платить налог на добавленную стоимость составлял фиктивные договоры и другие документы с подконтрольными юрлицами о якобы оказанных организации услугах. Обвиняемый содействовал составлению налоговых деклараций и включению в них заведомо ложных сведений о размере подлежащих уплате налогов, завысив суммы вычетов по НДС, — пояснили в областном Следственном комитете.
За три года сумма невыплаченных налогов составила более 45 миллионов рублей. Пока шло следствие, руководитель фирмы находился под подпиской о невыезде, однако свою вину так и не признал. Сейчас его уловное дело направлено для рассмотрения в суд.
Напомним, в марте КП-Новосибирск писала о похожем случае, когда под суд отправился владелец другой компании, не выплативший 52 миллиона налогов. Проворачивать эти махинации ему также удавалось с помощью фальшивых документов.
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