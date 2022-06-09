Александр Завьялов назначен новым руководителем управления почты России в Новосибирской области

Александр Завьялов назначен новым руководителем УФПС в Новосибирской области. Фото: пресс-служба УФПС по НСО

В Новосибирской области назначили нового главу управления федеральной почтовой связи. Им стал Александр Завьялов, ранее возглавлявший УФПС Красноярского края. В нашем регионе этот пост ранее занимал Николай Новосельцев — сейчас он вышел на пенсию.

— Приоритетными задачами Александра Завьялова станут построение эффективной деятельности почтовых отделений Новосибирской области и макрорегиона Сибирь, — сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

Александр Завьялов окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и начал работать на «Почте» в 2015 году.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирец отправил 165 живых пчел в соседние регионы по почте. Из них 100 насекомых и 10 маток отправят в Хакасию на разведение, а 50 пчел и 5 маток — в Томскую область. Курьеры доставят «живые» посылки прямо до домов получателей.

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