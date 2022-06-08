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Общество8 июня 2022 19:54

В селе под Новосибирском библиотечные залы стилизуют под местные достопримечательности

Будущих посетителей ждут залы «Пихтовый гребень» и «Золотые россыпи»
Надежда КАСЬЯНОВА
Обновленную библиотеку откроют в сентябре.

Обновленную библиотеку откроют в сентябре.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В библиотеке Маслянинском районе Новосибирской области залы оформят в соответствии с достопримечательностями района. Уже в сентябре посетители книжного царства увидят не просто длинные ряды стеллажей и столов, а уникальные залы, связанные с такими местами как Суенгинский водопад, Барсуковские пещеры, Пихтовый гребень или Золотые россыпи.

— Дизайн-проектом предусмотрены зоны индивидуального чтения и группового общения для всех возрастных категорий, социальной адаптации и реабилитации с доступом к современным информационным ресурсам, — рассказали в правительстве региона.

Жители района уверены, что обновленная библиотека сможет привлечь новый посетителей. Сейчас в библиотеку ходит около 4 тысяч человек, после ремонта ожидается, что людей станет в два раза больше.

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