В селе под Новосибирском библиотечные залы стилизуют под местные достопримечательности

Обновленную библиотеку откроют в сентябре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В библиотеке Маслянинском районе Новосибирской области залы оформят в соответствии с достопримечательностями района. Уже в сентябре посетители книжного царства увидят не просто длинные ряды стеллажей и столов, а уникальные залы, связанные с такими местами как Суенгинский водопад, Барсуковские пещеры, Пихтовый гребень или Золотые россыпи.

— Дизайн-проектом предусмотрены зоны индивидуального чтения и группового общения для всех возрастных категорий, социальной адаптации и реабилитации с доступом к современным информационным ресурсам, — рассказали в правительстве региона.

Жители района уверены, что обновленная библиотека сможет привлечь новый посетителей. Сейчас в библиотеку ходит около 4 тысяч человек, после ремонта ожидается, что людей станет в два раза больше.

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