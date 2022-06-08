В Новосибирске задержали трех аферисток за мошенничество с квартирами

Женщины обманули 26 человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Новосибирске задержали трех женщин за аферу с квартирами. Их обвиняют по статье 159 УК РФ за мошенничестве. Женщинам грозит срок до 10 лет тюрьмы и штраф.
— 29-летняя обвиняемая создала группу для мошеннической схемы с арендой жилья и сняла для этого три офиса. Вместе с подельницами она с декабря 2019 по май текущего года размещали в сети объявления об аренде жилья по низким ценам. Когда клиенты приезжали в офис, им говорили, что нужно дополнительно заплатить за подбор квартир, — рассказали в региональном МВД.
Женщинам удалось обмануть 26 человек на 156 тысяч рублей. Следствие продолжается, а пока обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
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