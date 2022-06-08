Под Новосибирском засняли бегущего вдоль дороги медведя

Косолапый бойко бежал вдоль дороги. Фото: кадр из видео

В Чулымском районе Новосибирска заметили огромного медведя. Косолапый бойко бежал вдоль дороги со стороны села Куликовское. На камеру очевидцев мишка попал 31 мая.

На видео медведь бежит вдоль дороги, никуда не сворачивая. Неизвестно, просто ли медведь решил размяться, бежал с какой-то целью или его напугала машина. Комментаторы под видео посчитали, что мишка испугался автомобиля. Якобы водитель гнал медведя по дороге.

— Обязательно гнать на машине за ним? Пугают животное.

— Медведь просто может вдоль дороги бежал? Необязательно его гоняли.

— Так может они в попутном направлении с Михаил Потапычем двигались? — размышляют подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Напомним, что это не первый встреченный людьми мишка за последнюю неделю. На днях медведя засняли в Убинском районе Новосибирской области.

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