Сергей Чернышов ушел с поста директора новосибирского новоколледжа

Сергей Чернышов покинул свой пост по собственному желанию. Фото: соцсети

В Новосибирске директор Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергей Чернышов покинул свой пост. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

— Я написал заявление о завершении полномочий директора Новосибирского городского открытого колледжа и выходе из состава его учредителей. С июля я и наша команда не будет иметь к НГОК никакого отношения, — написал Чернышов.

Сергей Чернышов отметил, что причиной для его ухода послужила его разница во взглядах на принципы работы колледжа с другими учредителями.

Новосибирский городской открытый колледж — это негосударственное учебное учреждение, где студенты могут освоить программы среднего профессионального образования в сфере экономики, права, информационных технологий, рекламы и дизайна и других образовательных программ. Создан колледж был в 2019 году.

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