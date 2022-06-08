Ресторанный особняк в центре Новосибирска продают за 400 миллионов

ГК «Стрижи» продает ресторанный особняк напрямую. Фото: Евгения ГУСЕВА

На продажу выставили ресторанный особняк на пересечении улиц Ядринцевской и Красного проспекта. За 4-этажное здание, в котором расположились кафе, коктейльный бар и стриптиз-бар просят 400 миллионов рублей.

— Помещение подключено к основным инженерным коммуникациям, установлены датчики и извещали системы пожарной сигнализации. Выделенная мощность системы электроснабжения – 149 кВт. Также установлена система видеонаблюдения и охранной сигнализации, проведён интернет, — указано в объявлении.

Объявление выставили 3 июня. Фото: скриншот с сайта "Авито"

В характеристиках сказано, что здание общей площадью более 2 тысяч квадратов сдали в 2012 году и по своему назначению оно является торговым комплексом с автостоянкой. Сам же земельный участок площадью в 1 321 квадрат предназначен для размещения столовых, кафе, закусочных или баров

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