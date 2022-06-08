В Новосибирске могут лишить прав водителя иномарки, сбившего ребенка на «зебре»

На автомобилиста составили сразу несколько административных протоколов. Фото: кадр из видео

В Новосибирске нашли водителя «Тойоты», который сбил на «зебре» ребенка. Напомним, что инцидент произошел в конце мая недалеко от ТЦ «На Новосибирской».

— На 44-летний водителя автомобиля «Тойота» составили административные протоколы. За то, что не уступил дорого пешеходам мужчине грозит штраф до 2,5 тысяч рублей. Также за выезд на полосу встречного движения автомобилисту грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4-х до 6 месяцев, — рассказали в городском ГИБДД.

Напомним, что «Тойота» вылетела на «зебру», когда дорогу переходила женщина с двумя детьми. Старшая девочка выбежала чуть вперед и ее зацепила машина.

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