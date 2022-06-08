Библиотеку туристических открытий создадут в Новосибирской области

В Новосибирской области создадут библиотеку туристических открытий.

Библиотека туристических открытий, станция водоочистки и новая амбулатория: Губернатор Андрей Травников во время личного приёма в приёмной Президента России в СФО рассмотрел обращения жителей Коченёвского, Маслянинского, Тогучинского и Новосибирского районов. Главные темы — строительство и ремонт социальных объектов, обеспечение населённых пунктов области чистой питьевой водой.

Суенгинский водопад, Барсуковские пещеры, Пихтовый гребень, — всё это не только туристические достопримечательности Маслянинского района, но и название залов модельной библиотеки, которую отремонтируют в посёлке Маслянино в рамках нацпроекта «Культура» благодаря поддержке региональных властей.

С просьбой оказать содействие в капитальном ремонте помещений и создании модельной библиотеки обратились представители Совета общественных организаций района.

Залы модельной библиотеки будут связаны с достопримечательностями и особенностями района: «Барсуковские пещеры», «Елбанский ельник», «Суенгинский водопад», «Пихтовый гребень», «Золотые россыпи», «Льняное поле» и другие.

Дизайн-проектом предусмотрены зоны индивидуального чтения и группового общения для всех возрастных категорий, социальной адаптации и реабилитации с доступом к современным информационным ресурсам. Обновленная библиотека, которая должна открыться уже в сентябре этого года, поможет не только узнать много нового о районе как его жителям, так и гостям, но и привлечь новых посетителей. Сейчас библиотеку посещает почти четыре тысячи человек, в районе уверены: благодаря созданию модельной библиотеки это число может вырасти в два раза.

Также Губернатор обсудил с председателем Совета отцов Коченёвского района вопросы обеспечения безопасности детей в период летних каникул. В районе этому вопросу уделяют повышенное внимание. Во-первых, представители Совета отцов проверяют водоёмы, детские площадки, строительные площадки, заброшенные здания, устраняя выявленные недочёты либо собственными силами, либо с помощью администрации рабочего посёлка. Во-вторых, в течение всего года в местных ДК проходят тематические лекции, встречи: безопасность на воде, осторожное обращение с огнем и электричеством, другие.

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