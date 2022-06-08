Новосибирцев умилил пес, помогающий хозяину нести продукты

Собака несла пакет в зубах. Фото: скриншот из видео

Новосибирцев удивил пес, помогающий нести продукты. Дрессированного питомца увидели в Кольцово и сняли на видео.

- Хороший мальчик из Кольцово помогает хозяину доставлять продукты из магазина, - написал подписчик группы «АСТ-Black».

На кадрах видно, как рыжий пес шел рядом с хозяином. В зубах у него был пакет. Питомец следовал строго за мужчиной, старался не отставать.

В комментариях горожане умилились увиденному:

- Два настоящих друга, как же здорово!

- Это же Кольцово. Там даже собаки воспитанные и умные.

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