Новосибирцев умилил пес, помогающий хозяину нести продукты

Собака несла пакет в зубах. Фото: скриншот из видео
Новосибирцев удивил пес, помогающий нести продукты. Дрессированного питомца увидели в Кольцово и сняли на видео.
- Хороший мальчик из Кольцово помогает хозяину доставлять продукты из магазина, - написал подписчик группы «АСТ-Black».
На кадрах видно, как рыжий пес шел рядом с хозяином. В зубах у него был пакет. Питомец следовал строго за мужчиной, старался не отставать.
В комментариях горожане умилились увиденному:
- Два настоящих друга, как же здорово!
- Это же Кольцово. Там даже собаки воспитанные и умные.
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