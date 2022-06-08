В Новосибирске суд пожалел беременную женщину, передавшую банковский счет мошенникам

Суд пожалел беременную Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске семейная пара с двумя детьми попала под суд за сотрудничество с мошенниками. В прокуратуре Дзержинского района рассказали КП-Новосибирск о приговорах по громкому делу московских обнальщиков.

В прошлом году безработный мужчина решил заработать денег и нашел в соцсетях объявление. Ему предложили оформить на себя банковский счет и передать документы и пароли другим лицам. 33-летний подсудимый согласился на это за четыре тысячи рублей, а также привлек беременную сожительницу, которая уже воспитывала двоих детей.

Известно, что мужчина согласился, чтобы неизвестный провел несколько операций по его счету. Подсудимый открыл счет и передал документы курьеру, однако денег ему не заплатили. Его 32-летняя сожительница также открыла счет и передала данные.

Мошенники воспользовались счетами новосибирцев, чтобы обмануть банки в Москве. С помощью подставных счетов они вывели более 4 миллионов рублей в декабре.

Следователи возбудили уголовные дела и нашли владельцев счетов. Ими оказались 33-летний подсудимый и его беременная 32-летняя сожительница, мать двоих детей. Их обвиняли по статьям о неправомерном обороте платежных средств.

- Мужчина был ранее неоднократно судим за хищения имущества, он полностью признал вину. Суд назначил ему 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Его беременная сожительница также признала вину, с учетом наличия малолетних детей суд дал ей 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок. – Всего в суд поступило около 10 уголовных дел разных граждан о неправомерном обороте средств, некоторые из них уже рассмотрены.

Приговор в законную силу не вступил.

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