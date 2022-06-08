Новосибирец ищет очевидцев ДТП, случившегося на площади Трубникова

На место выезжали сотрудники ДПС, Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Новосибирец ищет очевидцев ДТП, которое произошло на площади Трубникова. Инцидент случился в 11 утра 7 июня.

- Я выезжал со стороны Красного проспекта по улице Железнодорожная прямо на кольцо. Мне в левый бок въехала иномарка. Мы вызвали ДПС и оформили аварию, - рассказал КП-Новосибирск Андрей, участник ДТП,

По словам мужчины, второй водитель, чтобы выкрутиться, начал врать. Он стал уверять, что это его подрезали, а не он.

- Теперь я ищу записи с видео регистраторов и камер, чтобы доказать свою правоту, - объяснил новосибирец.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер