Новосибирцев напугал подозрительный мужчина, дергавший ручки припаркованных машин

Мужчина дергал ручки у автомобилей. Фото: скриншот из видео

Новосибирцев напугал мужчина, дергавший ручки у автомобилей. Инцидент произошел в Октябрьском районе на улице Инской.

- Мужчина подходил к автомобилям и дергал за ручки, всматривался в окна. Мы подошли спросить к нему, что случилось, а он понес какую-то несуразицу. Мол, в машине кто-то сидит, и чей-то муж не может оттуда выйти. Салоны авто были пусты при этом, - рассказала КП-Новосибирск женщина, очевидец ситуации.

По версии сибирячки, мужчина был в наркотическом опьянении. Она вызвала полицию и написала заявление. Подозрительного сибиряка забрали в отдел.

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