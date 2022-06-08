В Новосибирске оштрафовали водителя грузовика, гнавшего по встречке

Большегруз пошел на обгон на железнодорожном переезде.
В Новосибирске за опасные маневры на дороге оштрафовали водителя грузовика. 51-летний водитель обгонял машины по встречке на улице Писемского.
— Мужчину водителя привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф 5 тысяч рублей за езду по встречной полосе. И еще тысячу рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в городском ГИБДД.
Напомним, что на лихача в соцсетях пожаловались очевидцы, которых грузовик подрезал на железнодорожном переезде. Они уверены, что если бы не притормозили, обязательно попали бы в ДТП.
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