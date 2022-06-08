В Новосибирске оштрафовали водителя грузовика, гнавшего по встречке

Большегруз пошел на обгон на железнодорожном переезде.

В Новосибирске за опасные маневры на дороге оштрафовали водителя грузовика. 51-летний водитель обгонял машины по встречке на улице Писемского.

— Мужчину водителя привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф 5 тысяч рублей за езду по встречной полосе. И еще тысячу рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в городском ГИБДД.

Напомним, что на лихача в соцсетях пожаловались очевидцы, которых грузовик подрезал на железнодорожном переезде. Они уверены, что если бы не притормозили, обязательно попали бы в ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Новосибирска пожаловалась на водителя грузовика, гнавшего по встречке

Нарушителя привлекут к ответственности (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер