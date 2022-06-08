Новосибирца на 8 лет отправили в колонию за финансирование терроризма

Мужчина отправлял деньги террористам. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

Жителя Новосибирска отправили на 8 лет в колонию строгого режима. Мужчину обвиняли по статье 205.1 УК РФ за финансирование террористической организации.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии. Было установлено, что мужчина переводил деньги за границу участникам запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

1-ый Восточный окружной военный суд признан мужчину виновным в содействии террористической деятельности и финансировании терроризма и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строго режима. Напомним, что в Новосибирске задержали 15 террористов, вербующих мигрантов на войну в Сирию. Их брали на разных адресах: кого-то на улице, кого-то дома, а кого-то на работе — один из подозреваемых был таксистом.

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