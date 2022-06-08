Мэрия Новосибирска опровергла информацию о том, что проект стелы «Город трудовой доблести» не прошел экспертизу

Стелу должны установить на площади Калинина. Фото: Мэрия Новосибирска
В мэрии Новосибирска опровергли информацию о том, что проект стелы «Город трудовой доблести», которую должны установить на площади Калинина, не прошел экспертизу.
— Экспертиза получена в конце мая 2022 года. Срок сдачи объекта — 3 ноября — будет соблюдён, — пояснили в муниципалитете.
Напомним, согласно проекту, высота стелы должна составить 34 метра. Выполнена она будет в виде четырёхгранного штыка. Две грани сооружения украсят изображения тружеников военных лет, а две другие будут сделаны из молочного стекла и оборудованы подсветкой. На них нанесут текст указа Президента и герб Новосибирска. Стела будет опоясана светодиодным экраном площадью почти 80 квадратных метров.
С 17 июня на площади Калинина также начал действовать запрет на парковки. В муниципалитете отметили, что отдельное место для парковок не будет создавать трудностей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирская стела «Город трудовой доблести» станет самой высокой в России
Ее высота с учетом холма составит 34 метра (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер